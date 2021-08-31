На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп

Сегодня ночью, около 02 часов на 88 километре внутреннего участка КАД автомобиль такси столкнулся с грузовиком. Иномарка после удара загорелась. Последствия пожара на видео сняли очевидцы. Авторы утверждают, что в ДТП попал "Хендэ Солярис".

По предварительной информации, в результате аварии пострадали водитель и пассажир такси. Как рассказали в полиции, в салоне легковушки обнаружено сильно обгоревшее тело женщины возраста примерно 30-35 лет.

Данные погибшей и пострадавшего, а также обстоятельства случившегося уточняются.