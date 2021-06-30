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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой

В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой

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Опубликовал: Anton78
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В Приозерске легковушка столкнулась с электричкой: двое госпитализированы с травмами

В Приозерском районе Ленинграсдкой области водитель автомобиля "Шкода" выехал на железную дорогу перед приближающимся поездом, пострадали двое пассажиров.

Происшествие произошло на железнодорожном переезде около улицы Цветкова в городе Приозерск сегодня вечером, около 17 часов 15 минут. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда.

По предварительной информации, пострадало двое пассажиров легковушки: травмы получили 9-летняя девочка и 39-летний мужчина, их передали сотрудникам скорой помощи. Спасатели отключили аккумулятор машины и отбуксировали её с железной дороги при помощи лебедки.

Пресс-служба РЖД сообщает, что водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6539 с сообщением "Санкт-Петербург – Кузнечное". Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения ДТП. Авария задержала поезд на 19 минут. Кроме того, на 13 минут больше шла электричка № 349 с сообщением "Костомукша – Санкт-Петербург".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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