В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой

В Приозерском районе Ленинграсдкой области водитель автомобиля "Шкода" выехал на железную дорогу перед приближающимся поездом, пострадали двое пассажиров.

Происшествие произошло на железнодорожном переезде около улицы Цветкова в городе Приозерск сегодня вечером, около 17 часов 15 минут. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда.

По предварительной информации, пострадало двое пассажиров легковушки: травмы получили 9-летняя девочка и 39-летний мужчина, их передали сотрудникам скорой помощи. Спасатели отключили аккумулятор машины и отбуксировали её с железной дороги при помощи лебедки.

Пресс-служба РЖД сообщает, что водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6539 с сообщением "Санкт-Петербург – Кузнечное". Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения ДТП. Авария задержала поезд на 19 минут. Кроме того, на 13 минут больше шла электричка № 349 с сообщением "Костомукша – Санкт-Петербург".