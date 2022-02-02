Пострадавшая от стихийного бедствия Тонга закрывается после выявления случаев COVID-19

Тихоокеанское островное государство Тонга закрылось после того, как сообщило о своих первых случаях заболевания Covid-19, через несколько недель после массивного извержения вулкана и цунами, опустошивших части архипелага.

Два положительных случая были обнаружены среди передовых рабочих в порту столицы Нукуалофа, куда продолжает поступать помощь для оказания помощи в восстановлении, заявил на пресс-конференции премьер-министр Тонги Сиаоси Совалени, сообщают местные СМИ Matangi Tonga.

Тонга была одной из немногих стран, не сообщивших ни об одном случае заражения Covid, поскольку закрыла свои границы в марте 2020 года. В ноябре 2021 года путешественник, летевший из Новой Зеландии, дал положительный результат, но был задержан в системе карантинных отелей страны. Тем не менее, Тонга была заблокирована после этого случая.

Министр здравоохранения Тонги Сайя Пиукала заявила во вторник, что у двух мужчин не было симптомов Covid, и они были обнаружены после увеличения количества тестов передовых рабочих в порту, сообщает Matangi Tonga.