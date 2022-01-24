Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадебные планы из-за наплыва Omicron

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в воскресенье сообщила, что отменила свою свадьбу, поскольку страна продолжает сдерживать новую волну случаев заболевания Omicron.

Выступая на очередной пресс-конференции по Covid-19, Ардерн сказала, что органы здравоохранения сообщили о девяти случаях заражения омикронами в Мотуэке в семье, состоящей из одной семьи. В прошлые выходные семья отправилась в Окленд, чтобы посетить свадьбу, похороны, посетить парк развлечений и туристическую достопримечательность, что побудило страну перейти на самый высокий уровень «красных».

Ардерн сказала репортерам: «Моя свадьба не состоится, но я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые пережили подобный опыт в результате пандемии».

На вопрос, как она относится к своему решению отменить свадьбу, которая должна была состояться этим летом, Ардерн ответила: «Такова жизнь».

В прошлом месяце Новая Зеландия заявила, что откладывает поэтапное открытие границы до конца февраля из-за опасений по поводу штампа Omicron.

Крис Хипкинс, национальный министр по реагированию на Covid-19, сказал: «Ожидание до конца февраля повысит общую защиту Новой Зеландии и замедлит возможное распространение Omicron. Нет сомнений, что это разочаровывает и расстроит многие планы на отпуск, но важно четко изложить эти изменения сегодня, чтобы у них было время обдумать эти планы».

Хипкинс также сообщил, что кабинет министров Новой Зеландии согласился с другими мерами предосторожности, включая сокращение интервала между второй дозой вакцины против Covid-19 и ревакцинацией.