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Мощное извержение вулкана и цунами обрушились на Тонгу и Тихий океан

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Подводный вулкан недалеко от Тонги извергался в третий раз за четыре дня

Подводный вулкан недалеко от Тонги извергался в третий раз за четыре дня, потенциально угрожая способности наблюдательных полетов оценить ущерб, нанесенный тихоокеанскому островному государству после мощного извержения и цунами в субботу.
Метеорологическая служба Австралии сообщила, что в понедельник произошло «большое извержение» вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, но никаких предупреждений о цунами не поступало.
По мнению экспертов, субботнее извержение, вероятно, было самым сильным из когда-либо зарегистрированных на планете за более чем 30 лет. Драматические кадры из космоса запечатлели извержение в режиме реального времени, когда огромный шлейф пепла, газа и пара был выброшен в атмосферу на расстояние до 20 километров (12,4 мили), а волны цунами обрушились на Тихий океан.

В социальных сетях кадры показали, как люди бегут, когда волны затопили столицу Тонги, Нукуалофа, а дневное небо стало черным как смоль из-за тяжелого облака пепла. Волны цунами также были зарегистрированы за тысячи миль вдоль западного побережья США, в Перу, Новой Зеландии и Японии. В Перу по меньшей мере два человека погибли после того, как их унесло высокими волнами.

О массовых жертвах пока не сообщалось, но организации по оказанию помощи обеспокоены загрязненным воздухом и доступом к чистой воде для людей на отдаленных островах Тонги.
Из-за отсутствия связи Австралия и Новая Зеландия отправили самолеты для осмотра повреждений.
Вот что мы знаем об извержении и осадках.

Источник: CNN
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