В Испании зафиксировано самое большое ежедневное число случаев заболевания Covid-19

Министерство здравоохранения страны сообщило во вторник, что в Испании зарегистрировано самое большое ежедневное количество новых заболевших Covid-19 с начала пандемии: за последний день было зарегистрировано 49 823 случая.

Предыдущий самый высокий показатель для Испании был зафиксирован 21 января 2021 года, когда в стране ежедневно регистрировалось 44 357 новых случаев коронавируса.

Ежедневные данные министерства не разбивают случаи по вариантам, но во вторник он выпустил отдельный отчет по всем вариантам, в котором говорится, что «в настоящее время данные, полученные в результате секвенирования конкретной ПЦР, указывают на быструю замену варианта Дельта на Омикрон ».

Министерство здравоохранения также сообщило во вторник, что 15,77% коек в отделениях интенсивной терапии в настоящее время заняты пациентами с коронавирусом. В начале месяца в отчете министерства говорилось, что эта цифра составляла чуть более 8%.