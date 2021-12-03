В Германии обнаружены новые случаи заражения COVID-19 «Омикрон»

В пятницу представители здравоохранения Германии сообщили о двух новых случаях заражения COVID-19 «Омикрон», в результате чего на данный момент выявлено 11 случаев.

Сенат сообщил в Твиттере, что случаи были выявлены среди путешественников, возвращающихся из Южной Африки в столицу Германии Берлин. Сенат заявил, что есть как минимум один или два других подозреваемых случая, ожидающих подтверждения.

Это произошло на следующий день после того, как было объявлено о введении общенациональной изоляции для непривитых на фоне стремительного роста числа коронавирусных инфекций. Руководство страны также поддержало планы об обязательной вакцинации в ближайшие месяцы.

В пятницу в Германии было зарегистрировано 74 352 новых случая за последние 24 часа - это третье место по количеству случаев пандемии, по данным Института Роберта Коха (RKI), Немецкого центра борьбы с болезнями и контроля.

В стране зарегистрировано 390 смертей от коронавируса с четверга по пятницу, в результате чего общее число смертей достигло 102000 человек.