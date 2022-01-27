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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали развратника

В Петербурге задержали развратника

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Гражданина Беларуси задержали в Петербурге по подозрению в педофилии.

В минувшее воскресенье к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась мать 11-летней жительницы Петербурга. Женщина сообщила сотрудникам полиции о том, что в декабре 2021 года и в январе этого года знакомый по имени «Виктор» через социальную сеть Instagram совершал развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери, ученицы 6 класса.

Вчера подозреваемого задержали на Ковалевской улице. Злоумышленником оказался 45-летний гражданин Республики Беларусь, генеральный директор строительной фирмы. В Россию мужчина прибыл в 2011 году с частным визитом, да так и остался, не меняя паспорт. Данных о его регистрации на территории региона нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Бизнесмена поместили в ИВС.

Источник: Конкретно.ру
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