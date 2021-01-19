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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге молодой мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку

В Петербурге молодой мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Гражданин Узбекистана подозревается в насилии над несовершеннолетней петербурженкой.

В минувший понедельник к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 48-летняя женщина, работающая продавщица ларька. Заявительница сообщила о том, что в ноябре 2020 года малознакомый по имени «Навруз» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.
Подозреваемого задержали по месту его проживания на улице Стойкости. В отношении него составлен административный протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Кировский район насильник мигранты
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