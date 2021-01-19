В минувший понедельник к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 48-летняя женщина, работающая продавщица ларька. Заявительница сообщила о том, что в ноябре 2020 года малознакомый по имени «Навруз» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.
Подозреваемого задержали по месту его проживания на улице Стойкости. В отношении него составлен административный протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге молодой мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку
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Опубликовал: Вадик Котов
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Гражданин Узбекистана подозревается в насилии над несовершеннолетней петербурженкой.
В минувший понедельник к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 48-летняя женщина, работающая продавщица ларька. Заявительница сообщила о том, что в ноябре 2020 года малознакомый по имени «Навруз» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.
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