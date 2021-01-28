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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут прыщавого развратника

В Петербурге ищут прыщавого развратника

0
42
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Прыщавого развратника розыскивают в Кировском районе Петербурга

Накануне к полицейским Кировского района Петербурга обратилась мать 12-летней петербурженки. Женщина рассказала, что 26 января среди бела дня у дома 137/3 по Ленинскому проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия
сексуального характера в отношении её дочери 2008 года рождения.
Приметы эксгибициониста: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, европейской внешности, лицо круглое, красное, в прыщах, одет во все черное.

Источник: Конкретно.ру
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