В Петербурге ищут прыщавого развратника

Накануне к полицейским Кировского района Петербурга обратилась мать 12-летней петербурженки. Женщина рассказала, что 26 января среди бела дня у дома 137/3 по Ленинскому проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия

сексуального характера в отношении её дочери 2008 года рождения.

Приметы эксгибициониста: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, европейской внешности, лицо круглое, красное, в прыщах, одет во все черное.