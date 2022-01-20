В Ленобласти полицейские изъяли около 35 кг синтетических наркотиков

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими Василеостровского района Санкт-Петербурга провели операцию по изъятию крупной партии синтетического наркотического вещества мефедрона.

В садоводстве Всеволожского района Ленинградской области оперативники провели обыск в дачном доме 38-летнего безработного местного жителя. В результате было обнаружено и изъято 33 пакета и 14 пластмассовых контейнеров с порошкообразным веществом общим весом около 35 килограммов. Экспертное исследование установило, что изъятый порошок является наркотической смесью, содержащей мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый, владелец садового участка, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция устанавливает источники приобретения и каналы сбыта запрещённого вещества.