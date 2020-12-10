В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков

Накануне вечером в городе Выборге в результате оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир дома на улице Спортивной сотрудники районного уголовного розыска задержали 29-летнюю неработающую гражданку.

При неотложном обыске в ее квартире обнаружено и изъято несколько полиэтиленовых пакетов со смесью, содержащей синтетическое наркотическое средство. Масса каждого крупного пакета составила более 250 граммов, а общий вес изъятого – порядка 1,2 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемый. Полицейские устанавливают каналы поставки и сбыта наркотиков, а также всех соучастников противоправной деятельности.