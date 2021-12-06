В Ленобласти задержали наркокурьера

Утром минувшей субботы около 11 часов в одном из садоводств неподалеку от поселка Агалатово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники отдельного батальона ДПС №2 УГИБДД при патрулировании остановили для проверки автомобиль «Субару Форестер» под управлением 26-летнего местного жителя. При этом водитель заметно нервничал, на вопросы отвечал невпопад. Это вызвало у полицейских подозрения, как оказалось, обоснованные. В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье было обнаружено и изъято 10 пластиковых пакетов с неизвестным порошком общим весом почти 10 килограммов. Экспертиза показала: в пакетах синтетический наркотик мефедрон. По результатам экспертизы в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК. Решается вопрос о его аресте. Полицейские устанавливают источник приобретения и каналы сбыта изъятых наркотиков.