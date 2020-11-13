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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидирован канал контрабанды наркотиков

В Ленобласти ликвидирован канал контрабанды наркотиков

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали гражданина, подозреваемого в контрабанде концентрата наркотиков из-за границы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России установили причастность 27-летнего жителя поселка Токарево Выборгского района Ленобласти к контрабанде и производству наркотических средств. Полицейские выяснили, что указанный гражданин заказал из Восточной Азии концентрат наркотика посредством отправления транспортной компании.

2 ноября 2020 года международное почтовое отправление прибыло в офис компании в городе Выборге, однако на следующий день полицейскими при выходе из офиса подозреваемый был задержан. У него изъята посылка, в которой находилось более 500 граммов наркотического средства «Спайс».  Установлено, что из получаемого концентрата злоумышленник планировал изготавливать синтетический гашиш. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части  4 статьи 229.1 УК РФ.

В ходе проведения обыска в гараже подозреваемого обнаружено и изъято: концентрат наркотического средства «Спайс», синтетический гашиш весом около 4 килограммов, прекурсоры для изготовления синтетического гашиша, а также  химическая посуда.

Подозреваемый заключен под стражу.

Полиция устанавливает все факты противоправной деятельности задержанного, а также каналы поставки изготовленных наркотиков и возможных соучастников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО наркотики
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