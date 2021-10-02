В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия

В минувший вторник в ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с сотрудниками полиции Подподожского района Ленинградской области в деревне Пертозеро провели обыск на садовом участке по Нижней улице у 37-летнего неработающего местного жителя.

В результате в одном из подсобных помещений полицейские обнаружили плантацию конопли, 23 растения в ведрах. Здесь же находилось оборудование для теплицы: осветительно-тепловые приборы, вентилятор, удобрения, весы, полимерная пленка, устройство для розжига тепловых ламп. В соседнем помещении сыщики изъяли готовую продукцию - четыре трехлитровые банки с марихуаной, а также пакет с метамфитамином массой около 900 граммов. Здесь же полицейские обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов времен ВОВ: пистолет ТТ со снаряженным магазином, 12 снарядов и различные боеприпасы.

По результатам экспертизы следователем ОМВД России в отношении владельца участка возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Полиция устанавливает каналы сбыта наркотиков, а также источник приобретения оружия и боеприпасов.