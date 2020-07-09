В Петербурге изъята из оборота крупная партия наркотиков

Минувшим вторником в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участника организованной группы наркосбытчиков. Задержанным оказался 26-летний неработающий гражданин одной из стран Средней Азии, проживающий на Уральской улице. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины более 2 килограммов наркотического средства «гашиш». По версии оперативников, злоумышленник хранил партию наркотиков с целью последующего сбыта.

По данному факту следователем СО ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех соучастников подозреваемого, а также каналы поставки и сбыта наркотических средств.