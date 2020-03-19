В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы

В минувший вторник в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и уголовного розыска УМВД России по Центральному району задержали двух неработающих петербуржцев, в возрасте 34 и 28 лет, по подозрению в грабеже. Оба мужчин ранее судимы за имущественные преступления.

Установлено, что 22 декабря 2019 года около 6 часов вечера указанные граждане в помещении офиса на Шпалерной улице, 39, распылив газ из баллончика и применив физическую силу к работнику, открыто похитили металлический ящик с денежными средствами в размере 855 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись.

По данному факту СУ УМВД России по Центральному району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных.