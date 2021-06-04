В Ленобласти пироманы спалили две машины и дом местного коммерсанта

Накануне, в третьем часу ночи к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестные подожгли дом, где он живёт в коттеджном посёлке "Репао парк" в посёлке Волочаевка, Выборгского района Ленинградской области. Помимо жилища были подожжены автомобили BMW X6 серии "М" и "Ниссан Теана", стоявшие на участке. Автомобили принадлежат 51-летнему предпринимателю. В результате иномарки полностью сгорели, деревянный дом выгорел частично.

По данным 47news, бизнесмен является владельцем и гендиректором компании "Репао парк".

Полицейские, просматривая записи с камер видеонаблюдения увидели, что в 2 часа ночи неизвестный человек совершает поджог и убегает.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества".