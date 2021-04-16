Payeer

ента новостей

10:50
В Ленобласти пенсионеров оставили без денежных накоплений
10:46
В Ленобласти ночью спалили две иномарки
10:28
«Севкабель порт» затевает масштабный гчп-проект реновации
10:17
На КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения
09:25
Выплаты для медиков
09:07
Безопасность купания
19:41
Петербург и Ленобласть вместе будут бороться с рекламой наркотиков
19:38
Эксперты оценили шансы «Зенита» в плей-офф Евролиги
10:46
В центре Петербурга полицейские задержали дрифтера
10:22
Фотовыставка «Байкал для каждого»
07:24
Что с бизнесом?
07:23
Чем обычно занимаются замозанятые?
20:43
В Петербурге более 9 тыс. человек посетили передвижную выставку Русского географического общества
20:42
В Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны
19:15
Россельхознадзор выявлил нарушения реализации семян сельскохозяйственных растений в сетевых гипермаркетах
16:01
Абонементы малого зала Петербургской филармонии
14:41
Итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»
14:37
Выставка «Территория творчества»
14:35
Власти Ленобласти рассказали, как получить новую выплату на детей
13:31
Богдан Заставный наградил волонтеров-медиков
13:26
На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:11
Откажемся от доллара или нет?
10:40
Когда отключат отопление?
01:10
После поражения от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии сезон для СКА завершён
16:44
В Петербургской филармонии пройдет дебютный концерт Георгия Албегова
15:47
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения
14:41
Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма
11:35
В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка
11:16
В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки
11:05
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ночью спалили две иномарки

В Ленобласти ночью спалили две иномарки

0
7
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Две иномарки сгорели в Выборгском районе Ленинградской области

Сегодня ночью в экстренные службы города Выборга поступило сообщение о горящих автомобилях на улице Гагарина. Полыхали "Мерседес Бенц GLC 220", принадлежащий 43-летней жительнице Выборга, а также "КИА Спортейдж", принадлежащая 31-летнему горожанину.

Немецкая иномарка выгорела полностью, а у корейской сгорел моторный отсек. Владелица "Мерседеса" оценила свой ущерб в 1,6 млн рублей, владелец "КИА" в 850 тысяч. На пепелище обнаружены материалы, указывающие на поджог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО поджог пожар автомобиль
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-09-2020, 11:51
В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери
25-01-2021, 11:36
В Ленобласти у сотрудницы Сбера сожгли дачу
25-12-2019, 12:39
В Ленобласти задержали поджигателя автомобилей
19-08-2020, 10:43
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки
18-02-2021, 12:15
В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки
28-10-2020, 11:39
В Ленобласти поймали пиромана подпалившего автомобиль

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
207
12-04-2021, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
173
12-04-2021, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
213
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
196
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх