В Ленобласти ночью спалили две иномарки

Сегодня ночью в экстренные службы города Выборга поступило сообщение о горящих автомобилях на улице Гагарина. Полыхали "Мерседес Бенц GLC 220", принадлежащий 43-летней жительнице Выборга, а также "КИА Спортейдж", принадлежащая 31-летнему горожанину.

Немецкая иномарка выгорела полностью, а у корейской сгорел моторный отсек. Владелица "Мерседеса" оценила свой ущерб в 1,6 млн рублей, владелец "КИА" в 850 тысяч. На пепелище обнаружены материалы, указывающие на поджог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога".