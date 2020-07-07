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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сожгли семь самосвалов

В Ленобласти сожгли семь самосвалов

0
12
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли семь самосвалов

Накануне около трех часов ночи в деревне Веккелево, Гатчинского района Ленинградской области, на автостоянке ООО «Сфера» в Промзоне-1 сгорели семь самосвалов. Пять автомашин марки «Рено» и два «Мерседеса».
В результате возгорания пострадавших нет, автомобили сгорели полностью. Размер материального ущерба составил 37 000 000 рублей. Компания-собственник занимается перевозкой песка и щебня.
Охрану осуществляет сторож, место происшествия в зону охвата камер видеонаблюдения не попадает.
С места происшествия сотрудники полиции изъяли фрагменты материи, два фрагмента троса, перчатки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район пожар поджог автомобиль
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