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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП

В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП

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Опубликовал: Питерец
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Мужчину госпитализировали после ДТП на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Накануне ночью к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области обратился 61-летний владелец компании, специализирующейся на древесине, который сообщил о том, что с территории Свирского лесничества похитили  чёрный "Ниссан Навара".

Пикап, по предварительным данным, угнал 53-летний сторож фирмы — житель Лодейного Поля. На трассе "Кола" за разводным мостом через Свирь на выезде из Лодейного Поля он выехал на встречную полосу  и врезался в грузовик "Вольво", а затем в "Шкоду Октавиа" и выехал в кювет. Сторожа в состоянии средней тяжести с переломленной челюстью госпитализировали в Лодейнопольскую больницу. На угон "Ниссана" он мог решиться после застолья.

Возбуждено уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ДТП
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