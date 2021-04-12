В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП

Накануне ночью к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области обратился 61-летний владелец компании, специализирующейся на древесине, который сообщил о том, что с территории Свирского лесничества похитили чёрный "Ниссан Навара".

Пикап, по предварительным данным, угнал 53-летний сторож фирмы — житель Лодейного Поля. На трассе "Кола" за разводным мостом через Свирь на выезде из Лодейного Поля он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "Вольво", а затем в "Шкоду Октавиа" и выехал в кювет. Сторожа в состоянии средней тяжести с переломленной челюстью госпитализировали в Лодейнопольскую больницу. На угон "Ниссана" он мог решиться после застолья.

Возбуждено уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем".