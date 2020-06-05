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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину на сбыте марихуаны

В Петербурге задержали мужчину на сбыте марихуаны

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полтора  килограмма растительного наркотика изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота.

Минувшим вторником в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России при содействии коллег из УМВД России по Невскому району у одного из домов по Советскому проспекту в автомобиле «Мерседес» задержан 37-летний неработающий петербуржец. По версии полиции, задержанный сбывал на территории Петербурга наркотическое средство «марихуана», осуществляя это контактным способом «из рук в руки». Что примечательно, при этом сам задержанный вел здоровый образ жизни и занимался спортом.

В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 39 свертков, предположительно, с запрещенным веществом, общим весом около одного килограмма.

По данному факту СУ УМВД России по Невскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

В рамках расследования данного уголовного дела полицейскими была установлена квартира, которую задержанный снимал в доме 34 по Советскому проспекту. По указанному адресу, где осуществлялось хранение и предпродажная расфасовка наркотика, сотрудниками полиции изъято еще около полукилограмма, предположительно,  запрещенного вещества, а также горшки с растениями и электронные весы.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Изъятое направлено на экспертизу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление каналов приобретения наркотика и других эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район наркотики
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