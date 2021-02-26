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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали лжекоммунальщиков, обманывавших пенсионеров

В Петербурге задержали лжекоммунальщиков, обманывавших пенсионеров

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Задержаны лжекоммунальщики, промышлявшие преступлениями в отношении пожилых людей

14 февраля 2021 года в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратился 94-летний местный житель с заявлением о том, что двое мужчин и женщина под видом специалистов якобы для проверки счетчиков проникли в его квартиру на Пролетарской улице в г. Колпино и похитили 10 тысяч рублей. Злоумышленники забрали деньги из сумки в шкафу в спальне, пока один из визитеров отвлекал пенсионера на кухне под надуманным предлогом. Никакие услуги пенсионеру не оказали, а деньги просто тайно похитили.

Следственным отделом ОМВД России было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Колпинского района задержали подозреваемых – двух мужчин и женщину в возрасте от 26 до 32 лет.

В дальнейшем было установлено, что на счету задержанных как минимум 4 подобных эпизода в Калининском и Петродворцовом районах Петербурга. В настоящее время полицейские других районов проводят с фигурантами следственные действия на причастность к кражам и мошенничествам.

У полиции есть основания полагать, что злоумышленники причастны к десяткам аналогичных преступлений как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области.

У подозреваемых изъяты документы, похожие на удостоверения, множество бланков и буклетов управляющих компаний, черновых записей. Происхождение документов устанавливается. Также изъято большое количество монет и денежных купюр старого образца, источники происхождения которых также устанавливаются.

Все трое подозреваемых заключены под стражу. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от рук указанных лиц, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

В Петербурге задержали лжекоммунальщиков, обманывавших пенсионеров

Источник: ГУ МВД
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