В Петербурге задержали молодых людей похитивших деньги у пенсионерки

В минувший вторник к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 76-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала о том, что в период с 16.00 до 16.20 двое неизвестных под предлогом возврата денежных средств за якобы ранее установленные приборы контроля газообмена проникли в ее квартиру на улице Руставели, а затем из комнаты похитили 29 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Уже на следующий день - 13 января, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Калининского района по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое граждан, 24 и 25 лет. Оба задержаны по месту жительства – один на Придорожной аллее, а второй – на Шлиссельбургском проспекте. Оба мужчины нигде не работают.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных.