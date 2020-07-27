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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте спецалисты по «ремонту окон» обокрали 83-летнюю пенсионерку

В Кронштадте спецалисты по «ремонту окон» обокрали 83-летнюю пенсионерку

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
В Кронштадте полицейские задержали злоумышленников, совершивших кражу у 83-летней женщины

В полицию города Кронштадт поступило сообщение от социального работника о том, что совершена кража у ее 83-летней подопечной. Пожилая женщина вскоре подала заявление и рассказала, что 20 июля 2020 года около трех часов дня двое неизвестных мужчин, представившись работниками по ремонту окон, проникли в ее квартиру на улице Юрия Инге и якобы проверяли окна. После ухода визитёров пенсионерка обнаружила пропажу 50 тысяч рублей, хранившихся в серванте, и 1 тысячи рублей из сумки.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Сотрудники районного уголовного розыска выяснили, что злоумышленники скрылись с места происшествия на белом автомобиле «Киа Рио», на котором были опознавательные знаки такси.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в данном преступлении задержали граждан, 23 и 39 лет. Один из них зарегистрирован в Карачаево-Черкесской Республике, второй – в Липецкой области, однако фактически оба проживают в Санкт-Петербурге. В поле зрения полиции мужчины ранее не попадали.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район Кронштадт кража пенсионеры
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