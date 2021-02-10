В Петербурге полицейские раскрыли кражу у пенсионера

Первого февраля 2021 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 72-летнего мужчины, о том, что к нему в квартиру дома 47 по Гражданскому проспекту приходила неизвестная женщина, после ухода которой он обнаружил отсутствие денежных средств.

Полицейскими было установлено, что злоумышленница под предлогом продажи медицинских масок проникла в квартиру к пенсионеру и, пока он отвлекся, похитила два конверта с денежными средствами в сумме 40 тысяч рублей. Деньги мужчина хранил в ящике стола.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий 9 февраля около 05.40 у Московского вокзала в Петербурге сотрудниками уголовного розыска Калининского района по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое жителей Брянской области: 37-летняя женщина – непосредственная исполнительница, и ее предполагаемый соучастник – 31-летний мужчина.

Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.