В период с 14 по 16 мая на мобильный телефон 69-летней петербурженки, проживающей на улице Есенина, бесконечно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности Центробанка. Всего мобильник жертвы зафиксировал 13 номеров с префиксом 495 (Москва).
Злоумышленники твердили, что с ее счета якобы пытаются снять денежные средства. Для безопасности средств, убеждали преступники, необходимо сообщить им коды имеющихся у пенсионерки банковских карт и перевести все денежные средства на номер мобильного телефона и пять счетов.
Пожилая женщина поддалась уговорам аферистов и перевела им 2 миллиона 377 760 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Петербурге мошенники под видом сотрудников банков выманили у петербургской пенсионерки около 2,4 миллиона рублей.
В период с 14 по 16 мая на мобильный телефон 69-летней петербурженки, проживающей на улице Есенина, бесконечно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности Центробанка. Всего мобильник жертвы зафиксировал 13 номеров с префиксом 495 (Москва).
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