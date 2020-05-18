В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей

В период с 14 по 16 мая на мобильный телефон 69-летней петербурженки, проживающей на улице Есенина, бесконечно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности Центробанка. Всего мобильник жертвы зафиксировал 13 номеров с префиксом 495 (Москва).

Злоумышленники твердили, что с ее счета якобы пытаются снять денежные средства. Для безопасности средств, убеждали преступники, необходимо сообщить им коды имеющихся у пенсионерки банковских карт и перевести все денежные средства на номер мобильного телефона и пять счетов.

Пожилая женщина поддалась уговорам аферистов и перевела им 2 миллиона 377 760 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.