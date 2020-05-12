В Петербурге задержали двух мужчин, которые отнимали имущество у граждан в центре города

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны двое активных участников группы, специализировавшейся на преступлениях в отношении клиентов заведений на центральных улицах Северной столицы.

Полицейскими задержаны двое мужчин, в возрасте 31 и 37 лет. Оба нигде не работают и ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления.

Установлено, что в мае 2017 года на Думской улице около одного из заведений они похитили из кошелька у 43-летнего мужчины золотые цепочку и кольцо, а также банковскую карту, с которой впоследствии сняли денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей.

А в январе 2019 года на улице Ломоносова злоумышленники вырвали из рук мужчины мобильный телефон «Айфон Х», стоимостью 70 тысяч рублей, а затем ударили его в грудь и скрылись.

Оба преступления были совершены глубокой ночью, когда на указанных улицах наблюдается оживленная атмосфера по причине работы увеселительных заведений.

По данным фактам ранее СУ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража) и 161 УК РФ (грабеж).

Один из подозреваемых заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов преступной деятельности задержанных.

Полиция просит граждан, которые пострадали от рук указанных лиц, обращаться в полицию по телефону: +7 950 010 63 13.



