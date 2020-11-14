В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших

В минувший четверг в ходе проведения комплекса широкомасштабных оперативно-розыскных сотрудники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали троих членов организованной группы, которые путем с использованием поддельных документов совершали мошеннические действия с завладением квартир. В состав группы входили 37-летняя ранее судимая за мошенничество женщина и двое мужчин, 46 и 44 лет. По версии полиции, женщина является организатором данной противоправной деятельности.

На текущий момент установлена причастность данных граждан к трем эпизодам противоправной деятельности, связанной с завладением квартир – на улицах Руставели, Дыбенко и Ушинского. Эти преступления были совершены в период с 2013 по 2019 год. Во всех случаях использовалась одна и та же схема: получив информацию о смерти владельца квартиры, соучастники предоставляли поддельные документы нотариусу и получали свидетельство о праве на наследство, после чего зарегистрировали право собственности на квартиру. В ином случае имущество признавалось бы выморочным и перешло государству. Общий ущерб от трех эпизодов составил 8, 3 миллиона рублей. По данным фактам ГСУ СК России по Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе задержания полицейскими проведено 19 обысков по местам жительства, а также в бюро судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления возможных соучастников в указанных преступлениях.

Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все факты противоправной деятельности задержанных.