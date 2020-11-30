В Ленобласти задержали группу цыган, грабивших пенсионеров

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организационной группы, участники которой специализировались на совершении краж из квартир социально незащищенной категории граждан. Среди задержанных четверо человек – три женщины и мужчина в возрасте от 31 до 51 года. Две женщины и мужчина ранее судимы. Все они родились в Тверской области, и являются представителями кочевого народа. По оперативной информации, 45-летняя фигурантка постоянно проживает в Тосно, а трое остальных ее соучастников набегами приезжают в Ленобласть для совершения имущественных преступлений. При этом всех связывают родственные узы.

Злоумышленники недавно попали в поле зрения полиции как подозрительный контингент, и не зря: по горячим следам они задержаны оперативниками уголовного розыска при содействии наряда ГИБДД после совершения очередного преступления в г. Кириши Ленинградкой области на выезде из деревни Ушаки Тосненского района.

Провести задержание группы аферистов полицейским удалось спустя всего лишь час после кражи денежных средств. Жертвой преступления стала 83-летняя женщина, которая 26 ноября около 14.10 впустила в свою квартиру на улице Мира людей, которые якобы искали учителей для выдачи им социальных выплат. Пока один из визитёров отвлекал бдительность пенсионерки, соучастники искали деньги: таким образом, им удалось поживиться 60 тысячами рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Все четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

У подозреваемых изъяты похищенные денежные средства и автомобиль «Пежо», на котором они передвигались в момент совершения преступления.

Полицейские полагают, что это отнюдь не единственный факт противоправной деятельности указанных лиц. По оперативной информации, они ходили по квартирам граждан случайным образом и, если дверь открывал пожилой человек, то втирались к нему в доверие под разными предлогами и похищали у него денежные средства. При этом из Тверской области соучастники приезжали в Ленобласть всегда на разных автомобилях.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигурантов на территории Ленинградской области.