В Купчино мужчина удерживал в квартире и избивал путану

Вчера ночью в 03:15 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от граждан о том, что в квартире дома 27/3 по Бухарестской улице незаконно удерживают женщину. Прибыв на место происшествия полицейские задержали 42-летнего хозяина указанной квартиры и приняли заявление от 31-летней петербурженки.

Женщина рассказала стражам порядка, что поздним вечером 19 декабря приехала в указанную квартиру для оказания сексуальных услуг по предварительной договорённости, но малознакомый мужчина избил ее руками и насильно удерживал. В травмпункте бедолаге диагностировали перелом костей носа и синяк, после чего отправили в Городскую больницу №26 для решения вопроса о госпитализации.

На мужчину составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», петербуржец ранее шесть раз судим – за избиения, угрозу убийством, разбой.