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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино мужчина удерживал в квартире и избивал путану

В Купчино мужчина удерживал в квартире и избивал путану

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Во Фрунзенском районе Петербурга ранее судимый мужчина «воспитывал» женщину кулаками и удерживал в своей квартире против ее воли.

Вчера ночью в 03:15 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от граждан о том, что в квартире дома 27/3 по Бухарестской улице незаконно удерживают женщину. Прибыв на место происшествия полицейские задержали 42-летнего хозяина указанной квартиры и приняли заявление от 31-летней петербурженки.
Женщина рассказала стражам порядка, что поздним вечером 19 декабря приехала в указанную квартиру для оказания сексуальных услуг по предварительной договорённости, но малознакомый мужчина избил ее руками и насильно удерживал. В травмпункте бедолаге диагностировали перелом костей носа и синяк, после чего отправили в Городскую больницу №26 для решения вопроса о госпитализации.
На мужчину составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», петербуржец ранее шесть раз судим – за избиения, угрозу убийством, разбой.

Источник: Конкретно.ру
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