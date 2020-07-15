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Питерец.ру » Происшествия » В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину

В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В городе Новая Ладога, Волховского района Ленинградской области малознакомый мужчина надругался над пожилой местной жительницей.

Накануне вечером к полицейским Волховского района Ленобласти обратилась 71-летняя пенсионерка. Пенсионерка сообщила о том, что в ее квартире в микрорайоне А над ней надругался малознакомый мужчина по имени Василий.
Насильника задержали неподалеку, по горячим следам. Им оказался 54-летний житель Петербурга. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ.
По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина в 2017 году был задержан за то, что забил до смерти человека, но по решению суда был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Из квартиры изъяты и приобщены к уголовному делу два бутылки от алкоголя и окурки.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Волховский район Ленобласть изнасилование пенсионеры
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