В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину

Накануне вечером к полицейским Волховского района Ленобласти обратилась 71-летняя пенсионерка. Пенсионерка сообщила о том, что в ее квартире в микрорайоне А над ней надругался малознакомый мужчина по имени Василий.

Насильника задержали неподалеку, по горячим следам. Им оказался 54-летний житель Петербурга. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина в 2017 году был задержан за то, что забил до смерти человека, но по решению суда был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Из квартиры изъяты и приобщены к уголовному делу два бутылки от алкоголя и окурки.