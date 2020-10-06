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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны грабители «Пятерочки», ранившие ножом покупателя

В Петербурге задержаны грабители «Пятерочки», ранившие ножом покупателя

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Преступниками оказались трое мигрантов. Двое ранее уже имели проблемы с законом.

Накануне вечером в 16:12 к полицейским Краногвардейского района Петербурга поступило сообщение от том, что неизвестные лица пытались вынести продукты из магазина «Пятерочка» на Хасанской улице, 10/1. Грабеж попытался пресечь покупатель, и мужчину ранили ножом. 41-летнего неработающего петербуржца доставили в НИИ скорой помощи с колото-резаным проникающим ранением правой половины груди с повреждением легкого и живота, с острой кровопотерей, в тяжелом состоянии.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в 17:45 у дома 24 по проспекту Косыгина в автомобиле «Опель Астра» были задержаны подозреваемые – трое граждан Таджикистана 19-ти, 20-ти и 24-х лет. В салоне иномарки нашли два ножа и пневматический пистолет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Старшие из задержанных иностранцев ранее уже имели проблемы с законом: одного привлекали за угрозу убийством, второго – за кражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район разбойное нападение ножевое ранение
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