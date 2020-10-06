В Петербурге задержаны грабители «Пятерочки», ранившие ножом покупателя

Накануне вечером в 16:12 к полицейским Краногвардейского района Петербурга поступило сообщение от том, что неизвестные лица пытались вынести продукты из магазина «Пятерочка» на Хасанской улице, 10/1. Грабеж попытался пресечь покупатель, и мужчину ранили ножом. 41-летнего неработающего петербуржца доставили в НИИ скорой помощи с колото-резаным проникающим ранением правой половины груди с повреждением легкого и живота, с острой кровопотерей, в тяжелом состоянии.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в 17:45 у дома 24 по проспекту Косыгина в автомобиле «Опель Астра» были задержаны подозреваемые – трое граждан Таджикистана 19-ти, 20-ти и 24-х лет. В салоне иномарки нашли два ножа и пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Старшие из задержанных иностранцев ранее уже имели проблемы с законом: одного привлекали за угрозу убийством, второго – за кражу.