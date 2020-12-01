В Ленобласти полицейские задержали автоугонщиков

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области при содействии СОБР Росгвардии в одном из садоводств в массиве Новое Токсово задержали подозреваемых в краже иномарки. Полицейским достаточно быстро удалось выйти на след автоугонщиков при расследовании уголовного дела по факту кражи автомобиля «Мицубиси Аутлендер» 2019 года выпуска, похищенного 26 ноября 2020 года на улице Тельмана в Невском районе Петербурга.

Рядом с частным домом в указанном садоводстве сотрудники полиции задержали двух граждан: 34-летнего Ивана и его ровесника Нодиржона. Первый - выходец из Юго-Востока Европы, второй – из Средней Азии. Оба мужчины нигде не работают и находятся в нашей стране без регистрации, проживая по разным адресам на территории Всеволожского района.

В результате обыска в гараже, расположенном на первом этаже частного дома, обнаружена похищенная иномарка с «родными» номерами и спортивная сумка с электронно-механическими устройствами, используемыми для угонов. Кроме того, обнаружены два госзнака - так называемые «подменки», которые по версии полиции злоумышленники использовали при перегоне автомобилей с места хищения до указанного гаража. Устанавливаются основания, при которых автоугонщики смогли пользоваться этим гаражом, так как в этом доме они не проживают.

По оперативным данным, указанные граждане могут быть причастны к целой серии аналогичных преступлений, когда украденные автомобили перегоняли в гараж, изменяли идентификационные номера и реализовывали в других регионах России. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности этих лиц, а также выясняют каналы сбыта похищенных автомашин.

По факту кражи автомобиля «Мицубиси Аутлендер» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.