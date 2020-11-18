В Петербурге задержали автоугонщиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали двух граждан, 40 и 41 года, подозреваемых в автомобильных кражах. Мужчин задержали по местам жительства в двух населенных пунктах Всеволожского района Ленинградской области. Оба подозреваемых ранее судимы и нигде не работают.

Выйти на след автоугонщиков полицейским удалось при расследовании уголовного дела, возбужденного 12 ноября по статье 158 УК РФ после хищения автомобиля «Форд Фиеста» на проспекте Луначарского в Калининском районе Петербурга.

В ходе проведения обысков в гаражных кооперативах в поселке Горская и на улице Лопатина в Невском районе полицейские обнаружили два автомобиля «Форд Фокус», регистрационные номера, оборудование для взлома автомобилей, ключи от автомобильных замков, бланки договоров купли-продажи, большое количество документов на транспортные средства. Все это направлено на экспертизу. Один из автомобилей «Форд Фокус» оказался похищенным на улице Ушинского в конце октября.

Кроме того, по месту жительства одного из задержанных на участке в поселке Рахья обнаружена похищенная автомашина «Форд Фиеста».

Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности указанных лиц и судьбу похищенных иномарок.