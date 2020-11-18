ента новостей

14:28
«Зенит» проиграл «Химкам» в Евролиге в равной борьбе
13:06
Архивные материалы о разрушенном соборе «всей российской артиллерии», где Пушкин крестил дочь, представят в Санкт-Петербурге
13:05
В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели школьника
12:55
Инициативу о наделении семей с детьми от 16 до 18 лет правом на антиковидные выплаты городской ЗакС вновь «замотал»
12:50
Петербургские депутаты спросили губернатора о коррупции в КГИОПе
12:46
В Ленобласти на дистанционное обучение переведены военнослужащие ЗВО, осваивающие программу вечерней школы
12:45
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 22,5 тысяч тонн импортных товаров
12:37
Noize MC представит новый трек на онлайн-фестивале Miller
12:33
Библиотека «Ржевская» проведет онлайн-вечеринку
12:25
В Петербурге задержали автоугонщиков
09:24
Проблема с донорской кровью
08:35
К чему приведет вакцинация?
23:02
Два лица огня
19:30
Предпремьера «Дочери рыбака»
19:22
Связисты Ленинградской армии ЗВО организовали тропосферную связь в ходе тренировки
17:50
В Петербурге будет реализована инициатива Народного фронта по предоставлению дополнительного транспорта участковым врачам
17:46
Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 25 тыс. тонн авокадо и манго
17:44
«Молодежный» Комитет разработал интерактивную карту для студентов
13:47
Чиновники поделятся кровью
13:43
Выставка «Творцы Великой Победы. Главный маршал авиации А. А. Новиков»
13:42
Дом народов России помогает сохранять культуру народов Российской Федерации
12:19
В Петербурге благоустроили территорию у одного из опорных пунктов оборонительного рубежа «Ижора»
12:00
Онлайн-конференция «Экстремизм в молодежной среде»
11:46
Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно
11:44
В Петербурге задержали угоне автомобиля такси
07:42
Что не так с соком?
07:41
Нарушители из общепита
23:43
СКА смог одолеть «Салават Юлаев» только в овертайме
20:07
Ветеринары Ленобласти – лучшие в России
20:02
С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали автоугонщиков

В Петербурге задержали автоугонщиков

0
40
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге полицейские пресекли деятельность похитителей автомобилей «Форд»

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали двух граждан, 40 и 41 года, подозреваемых в автомобильных кражах. Мужчин задержали по местам жительства в двух населенных пунктах Всеволожского района Ленинградской области. Оба подозреваемых ранее судимы и нигде не работают.

Выйти на след автоугонщиков полицейским удалось при расследовании уголовного дела, возбужденного 12 ноября по статье 158 УК РФ после хищения автомобиля «Форд Фиеста» на проспекте Луначарского в Калининском районе Петербурга.

В ходе проведения обысков в гаражных кооперативах в поселке Горская и на улице Лопатина в Невском районе полицейские обнаружили два автомобиля «Форд Фокус», регистрационные номера, оборудование для взлома автомобилей, ключи от автомобильных  замков, бланки договоров купли-продажи, большое количество документов на транспортные средства. Все это направлено на экспертизу. Один из автомобилей «Форд Фокус» оказался похищенным на улице Ушинского в конце октября.

Кроме того, по месту жительства одного из задержанных на участке в поселке Рахья обнаружена похищенная автомашина «Форд Фиеста».

Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности указанных лиц и судьбу похищенных иномарок.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-05-2020, 13:13
В Петербурге задержали группу автоугонщтков
17-10-2019, 10:33
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
22-04-2020, 11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
16-11-2018, 11:40
В Приморском районе задержали автоугонщиков
27-04-2020, 13:35
В Петербурге задержали барсеточников
23-08-2019, 10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
548
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
950
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
978
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 143
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх