В Петербурге задержали барсеточников

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, 47 и 50 лет, оба нигде не работают.

Младший из них задержан 21 апреля 2020 у дома 34 по проспекту Науки на автомобиле «Мазда», который числится в розыске по уголовному делу как похищенный в январе текущего года в Красногвардейском районе. Его соучастник задержан полицейскими в СНТ «Якорное» поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти на следующий день.

Установлено, что указанные граждане причастны к двум кражам имущества из припаркованных автомобилей в поселке Парголово, совершенным в один и тот же день - 21 апреля, у дома 8 по улице Парковой. Оба преступления совершены днем, около двух часов.

В первом случае сумка с имуществом была похищена из автомобиля «КИА Спортейдж», принадлежащего 46-летней местной жительнице, а во втором – рюкзак из автомобиля «Вольво» 40-летнего мужчины. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Оба подозреваемых заключены под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных. У полиции есть основания полагать, что мужчины являются «профессиональными» барсеточниками.