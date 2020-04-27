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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали барсеточников

В Петербурге задержали барсеточников

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Петербурге задержали злоумышленников, подозреваемых в кражах сумок из припаркованных иномарок в поселке Парголово.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, 47 и 50 лет, оба нигде не работают.

Младший из них задержан 21 апреля 2020 у дома 34 по проспекту Науки на автомобиле «Мазда», который числится в розыске по уголовному делу как похищенный в январе текущего года в Красногвардейском районе. Его соучастник задержан полицейскими в СНТ «Якорное» поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти на следующий день.

Установлено, что указанные граждане причастны к двум кражам имущества из припаркованных автомобилей в поселке Парголово, совершенным в один и тот же день - 21 апреля, у дома 8 по улице Парковой. Оба преступления совершены днем, около двух часов.

В первом случае сумка с имуществом была похищена из автомобиля «КИА Спортейдж», принадлежащего 46-летней местной жительнице, а во втором – рюкзак из автомобиля «Вольво» 40-летнего мужчины. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Оба подозреваемых заключены под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных. У полиции есть основания полагать, что мужчины являются «профессиональными» барсеточниками.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража барсеточники
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