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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении женщины

В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении женщины

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобластир гражданин одной из среднеазиатских республик подозревается в ограблении женщины

27 марта 2020 года к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратилась 43-летняя женщина, работающая технологом на предприятии, которая сообщила о том, что в 16:10 во Всеволожском районе на дороге от железнодорожной станции «Ириновка» в сторону садоводства неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, отобрал у нее 2 мобильных телефона, 1, 2 тысячи рублей и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

1 апреля 2020 года в 20.00 у железнодорожной станции «Борисова Грива» этого района сотрудниками отдела уголовного розыска Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступлении задержан 28-летний неработающий гражданин одной из среднеазиатских республик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж мигранты
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