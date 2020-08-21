Накануне днем 65-летняя женщина пришла на Правобережной рынок, на улице Дыбенко. В сумке у нее лежали 500 000 рублей. Пенсионерка остановила у ларька с фруктами.
Ее с двух сторон плотно обступили две цыганки. Покупательница попросила их отойти, на что смуглянки не отреагировали. Одна из них стала расспрашивать, брала ли пенсионерка яблоки.
Женщина попросила взвесить ей сливы. Когда она получила пакет с фруктами, цыганок уже не было. Отойдя от рынка, пенсионерка открыла сумку и обнаружила пропажу денег.
Полиция изучает записи с камеры видеонаблюдения рынка.
В Петербурге на Правобережном рынке ограбили пенсионерку
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
ВКонтакте
В Невском районе Петербурга полицнйские проверяют заявление о хищении крупной суммы у пожилой петербурженки.
Накануне днем 65-летняя женщина пришла на Правобережной рынок, на улице Дыбенко. В сумке у нее лежали 500 000 рублей. Пенсионерка остановила у ларька с фруктами.
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