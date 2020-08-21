В Петербурге на Правобережном рынке ограбили пенсионерку

Накануне днем 65-летняя женщина пришла на Правобережной рынок, на улице Дыбенко. В сумке у нее лежали 500 000 рублей. Пенсионерка остановила у ларька с фруктами.

Ее с двух сторон плотно обступили две цыганки. Покупательница попросила их отойти, на что смуглянки не отреагировали. Одна из них стала расспрашивать, брала ли пенсионерка яблоки.

Женщина попросила взвесить ей сливы. Когда она получила пакет с фруктами, цыганок уже не было. Отойдя от рынка, пенсионерка открыла сумку и обнаружила пропажу денег.

Полиция изучает записи с камеры видеонаблюдения рынка.