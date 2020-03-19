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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга обокрали пенсионерку

На севере Петербурга обокрали пенсионерку

0
17
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга пожилой петербурженке «проверили газ» за 900 тысяч рублей

Накануне утором, около 11 часов у парадной дома на Костромском проспекте 85-летнюю пенсионерку, возвращавшуюся из магазина, остановила женщина 25-30 лет, с рыжими крашеными волосами и сильно выпученными глазами. Незнакомка сказала пожилой женщине, что проверяет газовое оборудование.
Пенсионерка провела «инспектора» в квартиру, где та пробыла не более 5 минут. После ее ухода хозяйка увартиры обнаружила пропажу 800 000 рублей, хранившихся на полке под одеждой в шкафу, и 70 000 рублей из кармана жилетки, которая висела в том же шкафу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район кража
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