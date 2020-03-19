На севере Петербурга обокрали пенсионерку

Накануне утором, около 11 часов у парадной дома на Костромском проспекте 85-летнюю пенсионерку, возвращавшуюся из магазина, остановила женщина 25-30 лет, с рыжими крашеными волосами и сильно выпученными глазами. Незнакомка сказала пожилой женщине, что проверяет газовое оборудование.

Пенсионерка провела «инспектора» в квартиру, где та пробыла не более 5 минут. После ее ухода хозяйка увартиры обнаружила пропажу 800 000 рублей, хранившихся на полке под одеждой в шкафу, и 70 000 рублей из кармана жилетки, которая висела в том же шкафу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.