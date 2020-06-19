В минувшую среду к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась пенсионерка. Женщина сообщила о том, что еще в начале января 2020 года в своей квартире на 6-й линии обнаружила пропажу 7700 долларов США, 600 евро, 130 000 рублей. Вместо денег бабушка нашла в своей тайнике в бельевом шкафу сувенирные купюры номиналом по 100 и 50 долларов США, 100 евро, а также 5000 «дублей».
Общий материальный ущерб составляет 714 000 рублей. Приходили посторонние за этот период в квартиру или нет, пожилая женщина вспомнить не смогла.
На Васильевском острове обокрали пенсионерку
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
У 84-летней жительницы Васильевского острова украли валюту на 700 000 рублей.
В минувшую среду к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась пенсионерка. Женщина сообщила о том, что еще в начале января 2020 года в своей квартире на 6-й линии обнаружила пропажу 7700 долларов США, 600 евро, 130 000 рублей. Вместо денег бабушка нашла в своей тайнике в бельевом шкафу сувенирные купюры номиналом по 100 и 50 долларов США, 100 евро, а также 5000 «дублей».
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