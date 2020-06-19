На Васильевском острове обокрали пенсионерку

В минувшую среду к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась пенсионерка. Женщина сообщила о том, что еще в начале января 2020 года в своей квартире на 6-й линии обнаружила пропажу 7700 долларов США, 600 евро, 130 000 рублей. Вместо денег бабушка нашла в своей тайнике в бельевом шкафу сувенирные купюры номиналом по 100 и 50 долларов США, 100 евро, а также 5000 «дублей».

Общий материальный ущерб составляет 714 000 рублей. Приходили посторонние за этот период в квартиру или нет, пожилая женщина вспомнить не смогла.