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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму

В Петергофе пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Престарелая жительница Петергофа отдала незнакомцам в масках 1,3 миллиона рублей

Около полудня минувшего воскресенья 84-летняя жительница Петергофа пришла в отделение Сбербанка на Санкт-Петербургском проспекте, сняла 615 000 рублей и направилась домой, на Парковую улицу. По пути следования к ней подъехал автомобиль, в которой находились двое неизвестных мужчин. Незнакомцы сумели втереться в доверие к пенсионерке. Один из них вошел с ней в квартиру, где хозяйка передала ему 1,3 миллиона рублей.
Вчера престарелая женщина обнаружила пропажу паспорта, и попросила соседку позвонить в полицию. На парадных дома имеются камеры видеонаблюдения. В результате просмотра записей  установлено, что преступники передвигаются на ВАЗ- 21099, который принадлежит 22-летнему жителю Читинской области. Оба были в медицинских масках.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петродворцовый район Петергоф мошенничество пенсионеры
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