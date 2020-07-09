В Петергофе пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму

Около полудня минувшего воскресенья 84-летняя жительница Петергофа пришла в отделение Сбербанка на Санкт-Петербургском проспекте, сняла 615 000 рублей и направилась домой, на Парковую улицу. По пути следования к ней подъехал автомобиль, в которой находились двое неизвестных мужчин. Незнакомцы сумели втереться в доверие к пенсионерке. Один из них вошел с ней в квартиру, где хозяйка передала ему 1,3 миллиона рублей.

Вчера престарелая женщина обнаружила пропажу паспорта, и попросила соседку позвонить в полицию. На парадных дома имеются камеры видеонаблюдения. В результате просмотра записей установлено, что преступники передвигаются на ВАЗ- 21099, который принадлежит 22-летнему жителю Читинской области. Оба были в медицинских масках.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).