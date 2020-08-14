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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели

В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели

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23
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
Жительница Московской области подозревается в мошенничестве в отношении 77-летней петербурженки.

7 августа 2020 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 77-летняя местная петербурженка с заявлением о том, что в ее квартире на улице Громова неизвестная злоумышленница продала ей газоулавливатель за 10 тысяч рублей. После того, как пенсионерка поняла, что ее обманули и продали ненужный товар по завышенной цене, она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 12 августа 2020 года около 16.00 у дома 2 на площади Мужества сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнюю неработающую жительницу Московской области.

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанной, а также ее возможных соучастников. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанной гражданки, просьба обращаться в полицию по телефону 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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