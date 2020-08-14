В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели

7 августа 2020 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 77-летняя местная петербурженка с заявлением о том, что в ее квартире на улице Громова неизвестная злоумышленница продала ей газоулавливатель за 10 тысяч рублей. После того, как пенсионерка поняла, что ее обманули и продали ненужный товар по завышенной цене, она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 12 августа 2020 года около 16.00 у дома 2 на площади Мужества сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнюю неработающую жительницу Московской области.

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанной, а также ее возможных соучастников. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанной гражданки, просьба обращаться в полицию по телефону 02 или 112.