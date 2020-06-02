В Петербурге задержали «сантехника» обокравшего пенсионерку

23 мая 2020 года к полицейским Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратилась 87-летняя женщина, проживающая на улице Турку. Пенсионерка заявила о том, что 18 мая к ней домой приходил сантехник, якобы для замены батареи. После его ухода батареи остались прежние, зато пропал кошелек с 6 тысячами рублей и банковской картой, с которой были сняты денежные средства. В общей сложности блокадница лишилась 47,5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность «сантехника» — ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Денежные средства с карты пенсионерки злоумышленник снял в банкомате в строительном магазине на Южном шоссе вместе со своей 37-летней соучастницей. Как оказалось, Задержали парочку там же на Южном шоссе, в квартире подельницы.

Подозреваемые заключены под стражу. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности.

Если вы пострадали от противоправных действий указанных лиц обращайтесь в полицию по телефону «02» или «112».