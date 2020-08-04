В Ленобласти аферисты обманули 80-летнюю пенсионерку

Накануне к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 80-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о том, что в 14:30 к ней в квартиру на улице Павлова в городе Бокситогорске пришли неизвестные и настойчиво убедили ее приобрести два устройства пожаротушения почти за 12 тысяч рублей. При этом посетители вручили пожилой женщине документы по эксплуатации и товарный чек. Пенсионерка поняла, что ее могли обмануть, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу и уже спустя полчаса после сообщения о происшествии задержали 23-летнюю неработающую девушку и 22-летнего молодого человека, работающего в сфере розничной торговли.

3 августа 2020 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие стали жертвами указанных граждан, обращайтесь в полицию по телефону 02 ли 112.