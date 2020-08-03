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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали лжепродавца фильтров для воды

В Петербурге задержали лжепродавца фильтров для воды

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге задержан лжепродавец фильтров для воды, выманивший деньги у пенсионерки под видом юридической помощи

В минувший четверг к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 91-летняя петербурженка. Пенсионерка сообщила, что к ней в квартиру на улице Каховского пришел неизвестный мужчина, предлагал установить оборудование - фильтры для воды. В ходе разговора с визитёром пенсионерка рассказала, что уже становилась жертвой мошенников, когда где-то около года назад ее обманули две девушки, но тогда в полицию пожилая женщина обращаться не стала.

В свою очередь, мужчина поведал, что он якобы юрист и предложил помощь по возврату денежных средств пенсионерке. Данная «услуга», которую никто так и не оказал, обошлась женщине в 120 тысяч рублей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 1 августа у одного из домов по улице Каховского сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 25-летний уроженец Республики Тыва, нигде не работающий.

В настоящее время подозреваемый арестован. Полиция продолжает работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанного и возможных соучастников преступлений.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие стали жертвами указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефону 02 ли 112.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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