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Питерец.ру » Политика » Путин в Кронштадте: визит на фрегат, поклонение иконе и поминовение усопших

Путин в Кронштадте: визит на фрегат, поклонение иконе и поминовение усопших

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Глава государства побывал в Кронштадте на празднике ВМФ: рассказываем об его визите

«Питерец.ру» сообщает, что во время поездки в Кронштадт на День ВМФ президент РФ посетил новейший фрегат. Верховный главнокомандующий осмотрел корабль и ознакомился с его возможностями.

Помимо осмотра фрегата, программа пребывания президента в Кронштадте включала посещение храма. Там он приложился к иконе и поставил свечи, почтив память ушедших из жизни. Этот жест стал символом уважения к истории и традициям страны.

Визит президента в Кронштадт привлек внимание общественности и СМИ. Посещение фрегата подчеркивает важность развития военно-морского флота, а религиозный аспект визита отражает духовные ценности, которые разделяет глава государства.

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