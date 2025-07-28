Путин в Кронштадте: визит на фрегат, поклонение иконе и поминовение усопших

«Питерец.ру» сообщает, что во время поездки в Кронштадт на День ВМФ президент РФ посетил новейший фрегат. Верховный главнокомандующий осмотрел корабль и ознакомился с его возможностями.

Помимо осмотра фрегата, программа пребывания президента в Кронштадте включала посещение храма. Там он приложился к иконе и поставил свечи, почтив память ушедших из жизни. Этот жест стал символом уважения к истории и традициям страны.

Визит президента в Кронштадт привлек внимание общественности и СМИ. Посещение фрегата подчеркивает важность развития военно-морского флота, а религиозный аспект визита отражает духовные ценности, которые разделяет глава государства.