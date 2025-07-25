В Кронштадт доставили мощи Фёдора Ушакова и главную икону Военно-Морского Флота – образ святого Апостола Андрея Первозванного

Сегодня, 25 июля, в Кронштадте, городе, пропитанном морской славой и историей бесстрашия, состоялось торжественное мероприятие, объединившее духовность и патриотизм. В сердце Кронштадта, в Ставропигиальном Никольском Морском соборе, прошел молебен, посвященный прибытию мощей святого Праведного воина Фёдора Ушакова и, что особенно символично, совпавший с Днем Военно-Морского Флота России. Это событие приобрело ещё большее значение благодаря присутствию высокопоставленных лиц, что подчеркнуло его важность для государства и для всего российского флота.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, лично присутствуя на молебне, подчеркнул глубокое значение этого события не только для верующих, но и для всей страны. Возглавил молебен наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, чье присутствие придало мероприятию особую торжественность и духовную наполненность. Богослужение стало по-настоящему масштабным, отражая важность чествуемых святых и празднуемого дня. Знаменательно, что в нем принял участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Александр Моисеев, что символизирует тесную связь между духовными ценностями и военной службой.

Речь Александра Беглова была проникнута патриотизмом и гордостью за российский флот. Он упомянул давнюю традицию ежегодного прибытия мощей святого Фёдора Ушакова в Кронштадт, подчеркнув, что этот год был отмечен ещё одним важным событием: впервые в Кронштадт были доставлены главная икона российского флота – образ святого Апостола Андрея Первозванного и его десница. Беглов подчеркнул глубокую символическую связь между этими святыми и российскими моряками, упомянув, что Андрей Первозванный и Фёдор Ушаков являются небесными покровителями флота, опекающими моряков во всех их начинаниях.

Обращаясь к собравшимся, Александр Беглов отметил мужество и героизм современных российских моряков, участвующих в специальной военной операции. Он выразил уверенность в скорой победе, подчеркнув стойкость и преданность долгу защитников Отечества. Губернатор не обошел вниманием историю героизма российских моряков в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил о беспримерном мужестве краснофлотцев, сражавшихся на суше и на море, о ключевой роли Кронштадта в обороне Ленинграда во время блокады, о его огромном вкладе в общую Победу над фашизмом. Кронштадт, по словам Беглова, сыграл жизненно важную роль в Ленинградской битве, став неприступным оплотом и символом непоколебимой стойкости. Сегодняшние российские моряки, продолжая славные традиции своих предков, надежно охраняют морские рубежи России.

Александр Беглов также особо отметил Кронштадт как город воинской славы, исторически важный центр российского флота. Из его портов уходили корабли в дальние морские походы, моряки совершали открытия и защищали интересы России. Губернатор отметил 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Фёдора Ушакова, подчеркнув, что в прошлом году в Санкт-Петербурге был установлен памятник этому выдающемуся деятелю, что стало ещё одним подтверждением глубокого уважения к его заслугам перед Отечеством.

В заключение можно сказать, что молебен в Кронштадте был не просто религиозным событием, а мощным актом утверждения патриотизма, воинской славы и веры в победу. Совпадение этого события с Днём Военно-Морского Флота России, присутствие высокопоставленных лиц, историческая значимость места и глубина сказанных слов сделали это мероприятие исключительно важным и запоминающимся. Торжество стало символом непрерывности поколений, связи между прошлым, настоящим и будущим российского флота, подтверждением его значимости для безопасности и процветания России.