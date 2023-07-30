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Питерец.ру » Общество » День Военно-Морского Флота Российской Федерации

День Военно-Морского Флота Российской Федерации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Поздравляем военных моряков и ветеранов флота, представителей морской отрасли, всех жителей морской столицы России с Днем Военно-Морского Флота!

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов поздравили петербуржцев с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации:

«Поздравляем военных моряков и ветеранов флота, представителей морской отрасли, всех жителей морской столицы России с Днем Военно-Морского Флота!

C момента основания Санкт-Петербурга его судьба неразрывно связана со славными победами на море, строительством грозных кораблей, развитием морской науки и образования. Наш город стал родным для многих поколений флотских офицеров, подарил Родине легендарных адмиралов, храбрых исследователей полярных широт, знаменитых путешественников и первооткрывателей.

Сегодня у нас находится Главное командование Военно-Морского Флота, крупнейшие вузы, Центральный военно-морской музей. По поручению нашего Президента в Кронштадте создан Музей военно-морской славы России в рамках масштабного проекта «Остров Фортов». Новый туристско-рекреационный кластер мирового уровня хранит память о подвигах российских моряков, рассказывает об истории Военно-Морского Флота, воспитывает новых патриотов.

В этом году в устье Невы и в Финском заливе в седьмой раз пройдет Главный военно-морской парад страны. Петербуржцы благодарны Президенту России за возрождение этой замечательной традиции. День ВМФ был, есть и будет одним из главных праздников Северной столицы. Мы гордимся нашим Военно-Морским Флотом, его колыбелью — Санкт-Петербургом. Сделаем все, чтобы укрепить вековое единство нашего города и флота, приумножить морскую мощь российской державы.

Желаем военным морякам, их родным и близким, всем петербуржцам крепкого флотского здоровья, успехов в службе и труде на благо Отечества!»

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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