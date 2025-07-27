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Питерец.ру » Общество » Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-морского флота

Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-морского флота

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Опубликовал: Вадик Котов
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Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге

Сегодня, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, о чем сообщила пресс-служба Кремля. По прибытии глава государства приветствовал почетный караул, выстроенный в честь празднования Дня Военно-морского флота.

Кроме того, президент провел сеанс видеосвязи с участниками масштабных учений "Июльский шторм". В этих маневрах, проходивших с 23 июля, было задействовано свыше полутора сотен кораблей и судов обеспечения, оперировавших в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул: "Мы продолжим последовательно совершенствовать боевую готовность экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных подразделений, обеспечивая их передовой техникой и современным вооружением".

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