Петербург с размахом отмечает День ВМФ. Визит Президента, зажжение Ростральных колонн и, конечно, парад. В акватории Невы прошли более 20 судов: парусники «Крузенштерн», «Мир», «Седов», современные малые ракетные суда, корветы и тральщики, а еще иностранные гости — индийский фрегат «Табар», китайский эсминец «Цзяоцзо» и учетный корабль «Суммам» из Алжирской Народной Демократической Республики. Как всегда грандиозное зрелище!

Петербург – колыбель российского флота. Мы гордимся этим званием, восторгаемся нашими военными моряками и ветеранами, представителями морской отрасли. Делаем все, чтобы укреплять единство Военно-морского флота страны.

С праздником! Крепкого флотского здоровья и новых успехов на благо Отечества!